Auf mehreren tausend Seiten legt der Bericht die Folgen der Erderwärmung auf Mensch und Natur dar und rät zu dringend notwendigen Anpassungsmaßnahmen. Der Bericht sei eine eindringliche Warnung vor den Folgen von Untätigkeit, sagte der Vorsitzende des IPCC, Hoesung Lee. Der Klimawandel sei eine ernste und wachsende Bedrohung für den Planeten und das menschliche Wohlergehen. Das heutige Handeln werde bestimmen, wie sich die Menschen anpassten und wie die Natur auf die zunehmenden Klimarisiken reagiere. Es sei nur noch wenig Zeit, um eine lebenswerte Zukunft für Mensch und Natur zu sichern.

"Mehr als 1,5 Grad Erwärmung wird unumkehrbare Folgen haben"

Die Welt sehe sich in den nächsten zwei Jahrzehnten mit unvermeidlichen, vielfältigen Klimagefahren konfrontiert, wenn die globale Erwärmung 1,5 Grad überschreite. Selbst eine vorübergehende Überschreitung dieses Erwärmungsniveaus werde zu zusätzlichen

schwerwiegenden Auswirkungen führen, von denen einige unumkehrbar sein würden. Daraus entstünden unabschätzbare Risiken für die Gesellschaft, auch für die Infrastruktur und für niedrig gelegene Küstensiedlungen.

Zunehmende Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen würden bereits jetzt die Toleranzschwelle von Pflanzen und Tieren überschreiten und zu einem Massensterben von Arten wie Bäumen und Korallen führen. Wetterextreme träten immer häufiger gleichzeitig auf und verursachten kaskadenartige Auswirkungen, die immer schwerer zu bewältigen seien. Millionen von Menschen vor allem in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika sowie auf kleinen Inseln würden dann einer akuten Nahrungsmittel- und Wasserversorgungsunsicherheit ausgesetzt.

"Halbe Sachen sind keine Option mehr"

Der Weltklimarat bemängelt, dass die Fortschritte bei der Anpassung an den Klimawandel bisher uneinheitlich seien. Es gebe immer größere Lücken zwischen den ergriffenen Maßnahmen und dem, was zur Bewältigung der zunehmenden Risiken erforderlich sei. Dies sei vor allem dort zu beobachten, wo am wenigsten ausgerichtet werden könne - bei Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen beispielsweise. IPCC-Vorsitzender Lee betont: "Der Report unterstreicht die Dringlichkeit sofortiger und ehrgeizigerer Maßnahmen zur Bewältigung der Klimarisiken. Halbe Sachen sind keine Option mehr".

"Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig: Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die Gesundheit des Planeten. Jede weitere Verzögerung bei konzertierten globalen Maßnahmen wird ein kurzes und sich schnell schließendes

Zeitfenster zur Sicherung einer lebenswerten Zukunft verpassen", sagte der Meeresbiologie Hans-Otto Pörtner, der einer der IPCC-Arbeitsgruppen vorsitzt.

Hoffnung gibt die Natur selbst

Es gebe aber Möglichkeiten, sich an ein sich veränderndes Klima anzupassen. Der IPCC-Bericht liefert neue Erkenntnisse über das Potenzial der Natur, die Klimarisiken einerseits zu verringern und andererseits zugleich auch die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. "Gesunde Ökosysteme sind widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel und bieten lebenswichtige Dienstleistungen wie Lebensmittel und sauberes Wasser", so Pörtner. Man könne beeinträchtigte Ökosysteme wiederherstellen und 30 bis 50 Prozent der Landflächen der Erde renaturieren und erhalten.

Dabei verwies Pörtner vor allem auf Süßwasser- und Meereslebensräume der Erde. Dort könne die Menschheit von der Fähigkeit der Natur profitieren, Kohlenstoff zu absorbieren und zu speichern. "Eine angemessene Finanzierung und politische Unterstützung sind jedoch unerlässlich."

Regierungen, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft müssten zusammenarbeiten, um Gleichheit und Gerechtigkeit bei der Entscheidungsfindung und bei Investitionen zu garantieren, so die Ko-Vorsitzende der IPCC-Arbeitsgruppe II, Roberts. "Durch die Zusammenführung von wissenschaftlichem und technologischem Know-how sowie indigenem und lokalem Wissen könnten die Lösungen

effektiver sein."

Städte: Hotspots der Auswirkungen und Risiken, aber auch entscheidender Teil der Lösung

Weltweit lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Die Gesundheit, das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen, aber auch Eigentum und kritische Infrastrukturen, einschließlich Energie- und Verkehrssysteme, werden durch Hitzewellen, Stürme, Dürren und Überschwemmungen sowie durch langsam eintretende Veränderungen, einschließlich des Anstiegs des Meeresspiegels gefährdet, heißt es in dem Bericht.

Roberts weist auf die stark steigenden Risiken hin, nennt aber auch Chancen für den Klimaschutz: grüne Gebäude, eine zuverlässige Versorgung mit sauberem Wasser und die Nutzung erneuerbarer Energien sowie nachhaltige Verkehrssysteme seien vielversprechende Möglichkeiten.

In den vergangenen zwei Wochen hatten die 195 IPCC-Mitgliedstaaten im Plenum hinter verschlossenen Türen über die Berichtsergebnisse beraten.

