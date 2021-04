Das Regierungspräsidium Kassel überlässt dem Bonner Haus der Geschichte Einrichtungsgegenstände aus dem Büro des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Hierzu zählt vor allem der Schreibtisch, an dem der CDU-Politiker von seinem Amtsantritt 2009 bis zu seinem gewaltsamen Tod im Juni 2019 gearbeitet hat, wie das Regierungspräsidium mitteilte. An diesem Schreibtisch sei auch die Power-Point-Präsentation zu Lübckes Vortrag in Lohfelden am 14. Oktober 2015 entstanden. Der frühere Regierungspräsident hatte dort bei einer Bürgerversammlung Pläne zur Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft vorgestellt und als Reaktion auf Schmähungen von rechtsradikalen Störern im Publikum die Sätze gesprochen: "Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen." Bei der Bürgerversammlung war auch der Rechtsextremist anwesend, der im Januar dieses Jahres wegen des Mordes an Lübcke zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.



Das Haus der Geschichte ergänzt laut dem Kasseler Regierungspräsidium mit den Objekten aus dem Lübcke-Nachlass seine Sammlungen zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Deutschland.