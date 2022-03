Der Zeitplan für das vereinbarte Paket zur Entlastung der Bürger bei den derzeit hohen Energiekosten ist noch offen. (imago/ari)

Regierungssprecherin Hoffmann sagte in Berlin, man wolle so schnell wie möglich handeln. Wann die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden könnten, sei aber noch nicht genau absehbar. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise gemeldet, das Entlastungspaket werde wahrscheinlich nicht vor Juni in Kraft treten. Zur Begründung hieß es, Teile der Vereinbarungen müssten als Gesetze sowohl vom Bundestag als auch vom Bundesrat beschlossen werden. Eine endgültige Verabschiedung rutsche damit in den Monat Mai.

Wegen der hohen Energiepreise sollen die Menschen in Deutschland mit Einmalzahlungen sowie mit Rabatten für Kraftstoffe, Bus und Bahn entlastet werden. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) beziffert das Volumen auf etwa 17 Milliarden Euro, SPD-Generalsekretär Kühnert spricht von 20 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.