Die Pläne zur Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung in der EU beschäftigen heute das Europaparlament.

Dazu will der zuständige Verkehrsausschuss seine Position festlegen. Aller Voraussicht nach wird er für 2021 als Zeitraum für eine Neuregelung plädieren. Die Europäische Kommission, die den Prozess mit einer nicht repräsentativen Online-Umfrage angestoßen hatte, wollte eine Umsetzung bereits in diesem Jahr erreichen. Der Rat der Mitgliedstaaten hat sich bislang noch nicht auf eine gemeinsame Position verständigt. Dessen Zustimmung wäre Voraussetzung dafür, dass die Zeitumstellung tatsächlich abgeschafft werden könnte. Eine Abstimmung im Plenum des Europaparlaments ist für Ende März geplant.



Welche Zeit nach einer Neuregelung in den einzelnen Ländern gälte, wäre nationale Angelegenheit. Die EU-Staaten könnten dann wählen, ob sie dauerhaft Winter- oder Sommerzeit haben wollen. Kritiker befürchten in der Folge einen Flickenteppich.