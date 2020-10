Es ist wieder so weit: An diesem Wochenende endet die Sommerzeit. In der Nacht auf Sonntag werden deshalb die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Eigentlich sollte dieses umstrittene Ritual bald ein Ende haben. Doch das könnte noch dauern.

Unsere Nachrichtenredaktion gehört zu den wenigen Orten, an denen Menschen es tatsächlich mitbekommen, wenn zweimal im Jahr die Uhrzeit umgestellt wird. Jedes Jahr haben wir nämlich eine Nacht mit einer zusätzlichen Sendung und eine, in der eine Ausgabe der Nachrichten ausfällt. Bei uns, bei der Deutschen Bahn, in Krankenhäusern, bei der Polizei und für andere Beschäftigte bedeutet das überdies, dass der Nachtdienst am letzten Sonntag im Oktober eine Stunde länger dauert als normal.



Doch auch wenn die meisten den Moment der Zeitumstellung nicht live erleben – betroffen sind alle Menschen. Entsprechend hitzig läuft auch schon seit Jahren die Diskussion über den Sinn der Regelung.

Das Argument: Tageslicht besser ausnutzen

Begründet wurde dieser Einschnitt in unseren Lebensrhythmus lange mit der besseren Ausnutzung des Tageslichts und mit einem entsprechenden Energiespareffekt. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde über eine gesetzliche Anordnung in diesem Sinn diskutiert. Im Ersten Weltkrieg war es denn erstmals soweit: Das Deutsche Reich und andere Staaten führten eine Sommerzeit ein, um Strom für die Kriegswirtschaft zu sparen. In Deutschland wurde dies im Zweiten Weltkrieg wiederholt.

Ölkrise und europäische Harmonisierung

Unsere heutige Sommerzeit geht auf das Jahr 1980 zurück. Nach der Ölkrise von Jahr 1973 entschied sich Frankreich für die Zeitumstellung. Die Bundesrepublik und andere Staaten der damaligen Europäischen Gemeinschaft zogen mit Verzögerung nach. Das Regelwerk wurde mehrfach geändert und gilt in der EU inzwischen in einer Fassung aus dem Jahr 2001.

Energiespareffekt nicht nachweisbar

Die angeblichen Auswirkungen auf den Energieverbrauch waren immer schon umstritten. Inzwischen scheint klar, dass sich dieser Effekt nicht nachweisen lässt. Auch wenn möglicherweise Strom bei der künstlichen Beleuchtung gespart wird, sieht das bei der Heizbilanz schon ganz anders aus. Hinzu kommt, dass "längere Tage" im Sommer auch einen stärkeren Einsatz von Klimaanlagen bedeuten. Umstritten ist die Zeitumstellung aber auch aus anderen Gründen. Ein Beispiel ist die Störung, die Kinder, aber auch Erwachsene im Schlafrhythmus erfahren.

Juncker wollte die Zeitumstellung beenden

So war es keine Überraschung, dass sich die EU-Kommission des Themas angenommen hat. Im Herbst 2018 kündigte der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an, der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit werde ein Ende haben. Juncker fühlte sich bestätigt durch eine Online-Umfrage, in der sich mehr als 80 Prozent für eine Abkehr von der Zeitumstellung ausgesprochen hatten. De meisten gaben an, es solle bei der Sommerzeit bleiben.

Thema bewegt nicht alle in Europa gleich

Die Beteiligung an der Umfrage war aber innerhalb der EU alles andere als gleichmäßig. Vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich und Luxemburg machten viele Bürgerinnen und Bürger mit. In anderen Staaten stimmte hingegen kaum jemand ab. Etwa drei Millionen der 4,6 Millionen Online-Voten wurden in Deutschland abgegeben. Das Interesse an der Frage ist also in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das gilt auch für die angestrebte Lösung.

Welche Zeit ist die richtige von Polen bis Spanien?

Das ist aber nicht das einzige Problem. Im Herzen Europas gibt es momentan eine große Zeitzone, die von Spanien bis Polen reicht und siebzehn EU-Länder umfasst. Würde hier nur noch die Winterzeit gelten, dann wäre es im Osten Polens im Sommer schon nachts hell. Entschiede man sich für die ewige Sommerzeit, würde in Teilen Spaniens im Winter der helle Tag erst deutlich nach neun Uhr beginnen.

Die Angst vor dem Flickenteppich

Einen Flickenteppich an Zeitzonen will aber niemand. Das würde en europäischen Binnenmarkt belasten, den Bahn- und Flugverkehr vor Probleme stellen, das Leben in den Grenzregionen erschweren und manches mehr. Der eigentliche, unterschätzte Sinn der viel gescholtenen Zeitumstellung könnte also darin bestehen, die unterschiedlichen Bedürfnisse weit auseinanderliegender Regionen etwas auszutarieren. Die Entscheidung über diese Frage liegt in den Händen der Mitgliedsstaaten.

Ende der Zeitumstellung noch nicht absehbar

Es könnte also noch länger dauern, bis die Ankündigung von Jean-Claude Juncker Wirklichkeit wird. Bis dahin wird die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig wohl nicht nur an diesem Sonntag wieder ihrer Verantwortung nachkommen. Die Behörde ist für die Verbreitung der gesetzlichen Zeit in Deutschland zuständig. Den Impuls senden die Braunschweiger Experten über den Langwellensender DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main. Zumindest in diesem Bereich ist also die Ära der Langwelle noch nicht vorbei.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.