In Deutschland ist die Sommerzeit beendet und es gilt wieder die sogenannte normale Mitteleuropäische Zeit.

Die Uhren wurden um drei Uhr um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgestellt. Die Sonne geht nun morgens eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter. Die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland eingeführt. Das Vorstellen der Uhr im Frühjahr sollte zum Energiesparen in der hellen Jahreszeit beitragen, was allerdings kaum Effekte hat.



In der Europäischen Union wird derzeit über eine mögliche Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. In einer EU-weiten Online-Umfrage hatte sich eine Mehrheit der Bürger dafür ausgesprochen.