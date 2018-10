Die halbjährliche Zeitumstellung ist heute Thema von Beratungen der EU-Verkehrsminister im österreichischen Graz.

Bei dem informellen Treffen werden die zuständigen Ressortchefs die Pläne zum ersten Mal besprechen. Entscheidungen waren nicht vorgesehen. Die Europäische Kommission schlägt vor, die Zeitumstellung abzuschaffen. Dem müssten alle EU-Staaten und das Europa-Parlament mehrheitlich zustimmen. Zudem gibt es in den Mitgliedsländern unterschiedliche Ansichten darüber, inwieweit dort jeweils eher die Winter- oder die Sommerzeit permanent gelten sollte.



Grundlage der Debatte ist eine EU-weite Online-Umfrage, in der sich 84 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung ausgesprochen hatten. Diese war jedoch nicht repräsentativ und galt lediglich als Stimmungsbild. Zwar gingen 4,6 Millionen Antworten ein, was jedoch weniger als einem Prozent der EU-Bevölkerung entspricht. Allein 3 Millionen kamen aus Deutschland.