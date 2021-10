Wenige Tage vor der Umstellung von Sommerzeit auf Mitteleuropäische Zeit hat der litauische Verkehrsminister Skuodis die EU aufgefordert, sich des Themas anzunehmen.

Er halte es für unerlässlich, politische Verantwortung zu übernehmen und dieses Frage endlich durch gemeinsame EU-Entscheidung zu lösen, schrieb Skuodis in einem Brief an mehrere EU-Institutionen. Dem veralteten, ineffektiven und schädlichen Zeitumstellungsregime müsse ein Ende gesetzt werden. Es sei äußerst enttäuschend, dass die EU nach mehrjährigen Diskussionen keine Einigung über einen so einfachen Vorschlag erzielen könne.



2018 hatte der damalige EU-Kommissionschef Juncker erklärt, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden solle. Bisher haben die Mitgliedstaaten aber noch nicht geklärt, ob sie dauerhaft die eine oder die andere Zeit bevorzugen. An diesem Sonntag werden die Uhren um drei Uhr morgens auf zwei Uhr zurückgestellt.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.