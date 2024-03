Die Zeitumstellung ist weiter in der Diskussion (Archivbild) (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Der FDP-Gesundheitsexperte Ullmann sagte dem Berliner Tagesspiegel, die Zeitumstellung könne zu Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und psychischen Problemen führen. Ullmann räumte ein, dass eine Abschaffung der Zeitumstellung sinnvollerweise nur innerhalb der Europäischen Union erfolgen könne. An einem Konsens unter den 27 EU-Staaten hapert es allerdings bisher.

Vorstoß zur Abschaffung der Zeitungstellung

Die Grünen-Europaabgeordnete Cavazzini nannte die ursprünglichen EU-Pläne zur Abschaffung der Zeitumstellung einen "Rohrkrepierer". 2019 hatte sich das EU-Parlament mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den 1980 erneut eingeführten Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Allerdings konnte sich der Rat der EU-Staaten nicht einigen, welche Zeit dauerhaft gelten soll.

Schwierigkeiten für die Länder im Westen und Osten

Hintergrund ist die relativ große Zeitzone in Mitteleuropa. Insbesondere für die Länder an den Rändern ist eine Festlegung schwierig, betonte der Wirtschaftswissenschaftler Korbinian von Blanckenburg von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. "Bei ganzjähriger Normal- beziehungsweise Winterzeit hätten wir zur Sommersonnenwende Mitte Juni in Ostpolen von drei bis 20 Uhr Sonne, in Westspanien von sechs bis 21.30 Uhr."

Auch das andere Extrem wirft Probleme auf: Würde man sich auf die Sommerzeit als neuen Standard festlegen, hätte man zur Wintersonnenwende Mitte Dezember in Westspanien Sonne von circa zehn bis 19 Uhr, in Deutschland von 9.15 Uhr bis 17 Uhr. Der späte Sonnenaufgang würde dabei von vielen Menschen als nicht optimal empfunden.

Neusortierung der Zeitzonen?

Von Blanckenburg schlägt deshalb eine Neusortierung der Zeitzonen vor. Länder östlich von Deutschland könnten in die osteuropäische Zeitzone wechseln. Und Spanien könnte in die westeuropäische Zeitzone rücken - in dieselbe Zeitzone wie Portugal oder Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.