Das Bundeskartellamt hat kein Problem mit dem geplanten Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass die Behörde am Freitag ihr Ok dazu geben will. Auflagen soll es demnach keine geben. Laut dem Bericht will das Kartellamt auch anders als erwartet keine zweite, vertiefende Prüfungsphase anschließen. Damit könnten die beiden Kaufhaus-Riesen noch vor Weihnachten zusammengehen. Die Eigentümer von Karstadt und Kaufhof, die österreichische Signa-Holding und der kanadische Handelskonzern HBC, hatten Mitte September ihre Fusionspläne bekannt gegeben.



Signa-Chef Benko hatte vor ein paar Jahren schon den Karstadt-Konzern übernommen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass durch das Verschmelzen beider Häuser Tausende Stellen wegfallen könnten.