Linksterrorismus

Ein Fahndungsfoto der RAF-Terroristin Daniela Klette aus dem Jahr 2016. (imago / Paulo Amorim / imago stock&people)

Wie verläuft die Fahndung nach Klettes Komplizen?

Die Polizei fahndet weiter nach den ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Den Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wonach ein weiterer Mann in Berlin von Zielfahndern des niedersächsischen Landeskriminalamts ergriffen worden sei, wollte das Landeskriminalamt nicht bestätigen. Auch wer der Festgenomme ist, ist noch nicht bekannt. Staub und Garweg werden - genau wie Klette - der dritten Generation der RAF-Terroristen zugeordnet . Klette war nach Erkenntnissen von Ermittlern die Lebensgefährtin von Staub.

Ein zweiter Verdächtiger, der von der Berliner Polizei festgenommen wurde, ist inzwischen wieder frei , da es sich nicht um einen der Gesuchten handelt. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte sich kürzlich in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" an die Öffentlichkeit gewandt und damit den Fahndungsdruck wieder erhöht.

Was wird Daniela Klette vorgeworfen?

Klette, die 1958 in Karlsruhe geboren wurde, soll seit 1990 an einer größeren Zahl von Straftaten beteiligt gewesen sein - laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem an einem Schusswaffen-Angriff auf die US-Botschaft in Bonn 1991. Vermutet wird außerdem eine Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 1993. Spuren deuten zudem darauf hin, dass sie auch bei der Anti-Terror-Aktion 1993 im mecklenburgischen Bad Kleinen am Tatort war. Bei der Aktion starben damals der Polizist Michael Newrzella und der RAF-Terrorist Wolfgang Grams. Die frühere Terroristin Birgit Hogefeld wurde verhaftet.

Die Behörden werfen Klette zudem versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor. Die Tatorte lagen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese Überfälle nicht politisch motiviert waren. Es soll Klette und anderen aus der dritten Generation der RAF darum gegangen sein, an Geld zu kommen.

Welche Strafe droht ihr jetzt?

Da Mord in Deutschland nicht verjährt, dürfte Klette auch für die Taten aus den 1990er-Jahren angeklagt werden. Ein Mordversuch kann mit lebenslanger Haft bestraft werden. Raubüberfälle dagegen sind nach 20 Jahren verjährt; hier könnten also noch die Taten ab dem Jahr 2004 zur Anklage gebracht werden. Das Strafmaß für Raubüberfälle liegt bei bis zu 15 Jahren.

Wie konnte sie so lange unerkannt leben?

Hierzu fragt die "Badische Zeitung" in einem Kommentar: "Ist es ein Zufall, dass sich Klette dafür Berlin-Kreuzberg ausgesucht hatte?". Die Antwort des Blattes aus Freiburg: "Eher nicht". Die linksextreme Szene dort pflege in Teilen weiter "eine schräge RAF-Romantik". Das Untertauchen in diesem Milieu sei vermutlich recht leicht gewesen, heißt es weiter.

Fakt ist: Klette wurde am Montag in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg von Zielfahndern der Polizei festgenommen. Sie soll unter falscher Identität rund 20 Jahre lang in dem Berliner Ortsteil gewohnt und dort - mit einem italienischen Pass - offenbar recht zurückhaltend gelebt haben. Ein Nachbar sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe sich öfter mit Klette unterhalten. Sie habe aber nur eher oberflächliche Kontakte zur Nachbarschaft gepflegt und sei nie in Begleitung gewesen.

Reporter des Rundfunks Berlin Brandenburg waren Klette nach eigenen Angaben schon Ende 2023 "auf den Fersen". Die Suche nach ihr wurde in zwei Folgen des Podcasts "Legion: Most Wanted" geschildert, die Ende des Jahres 2023 erschienen. Nach den Worten von Podcast-Host Khesrau Behroz hatte ein Informant erzählt, er habe Klette möglicherweise auf einer Party in Köln getroffen. Bei den Recherchen sei man über Umwege dann auf eine Capoeira tanzende Frau in Berlin-Kreuzberg gestoßen, sagte Behroz dem rbb . Die Frau konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Als Anfang der Woche Details zur Festnahme bekannt wurden, sei man sich sehr sicher gewesen, auf der richtigen Spur gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.