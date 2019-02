Im vergangenen Jahr konnten nehrere Tausend Abschiebungen einem Medienbericht zufolge nicht durchgeführt werden.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, wurden von rund 57.000 Migranten und abgelehnten Asylbewerbern gut 26.000 in ihre Heimat zurückgeschickt. In mehr als 7.000 Fällen musste der Abschiebetermin abgesagt werden, weil die Abzuschiebenden nicht auffindbar oder krank waren oder Papiere fehlten. Bundesinnenminister Seehofer sagte der Zeitung, dies sei "nicht akzeptabel".



Nach Angaben der "Bild am Sonntag" erhält ein Großteil der abgelehnten Asylbewerber eine Duldung. Ende 2018 hatten von 236.000 Ausreisepflichtigen 180.000 eine Duldung durch die Ausländerbehörde der Länder erhalten. Ihre Abschiebung wurde dadurch ausgesetzt.