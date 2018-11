In Deutschland arbeiten 4,2 Millionen Menschen in Vollzeitbeschäftigung für einen Niedriglohn.

Das meldet die "Bild-Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die Arbeitnehmer verdienen den Angaben zufolge weniger als zwei Drittel des mittleren Monatslohns. In Ostdeutschland seien das brutto 1.733 Euro und 2.226 Euro in Westdeutschland. Die Linken-Abgeordnete Ferschl sagte, dies sei sozialer und politischer Sprengstoff. Die Politik müsse handeln. Besonders hoch sei die Zahl der "Niedriglöhner" in Ostdeutschland.