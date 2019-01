Nach der Amokfahrt eines Deutschen im Ruhrgebiet gehen die Behörden von einem rassistischen Hintergrund aus.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte, der Mann habe die "klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten". Nach Informationen des in Berlin erscheinenden "Tagesspiegels" prüft die Bundesanwaltschaft, ob sie die Ermittlungen übernimmt, da es sich um Terrorismus handele. Der Täter sei vergleichbar mit radikalisierten Islamisten.

Mutmasslicher Täter soll rassistisch eingestellter Hatz-IV-Empfänger sein

Die Zeitung berichtet unter Berufung auf die Behörden weiter, der 50-jährige Essener sei arbeitslos und Hartz-IV-Empfänger. Bei der Vernehmung durch die Polizei habe er es als ungerecht bezeichnet, dass auch arbeitslose Ausländer vom Staat Geld bekämen und durchgehend rassistisch gesprochen.



Der Mann hatte in der Silvesternacht zunächst in Bottrop seinen Wagen in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Später lenkte der Mann sein Auto in Essen ein weiteres Mal in eine Personengruppe und verletzte dort eine fünfte Person. Unter den Opfern sind auch Syrer und Afghanen. Bei zwei weiteren Versuchen in den beiden Städten verletzte er niemanden.

Ministerpräsident Laschet ruft zu Kampf gegen rechten Hass auf

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet rief zum Kampf gegen Hass und rechte Gewalt auf. Das müsse klarer denn je der Vorsatz für das neue Jahr sein, twitterte Laschet. Wörtlich schrieb Laschet: "An diesem Neujahrstag gilt der Vorsatz für 2019 klarer denn je: Wir stehen zusammen gegen rechte Gewalt. Den Kampf gegen den Hass auf andere Menschen werden wir mit allen Mitteln des Rechtsstaats engagiert fortsetzen."