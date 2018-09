Der bayerische Ministerpräsident Söder plant, härter gegen die AfD vorzugehen.

Söder sagte der "Bild"-Zeitung, die Ereignisse in Chemnitz seien für ihn ein Einschnitt gewesen. Es sei deutlich geworden, dass die AfD an der Seite von NPD, Pegida und Hooligans marschiere. Wenn die AfD Bayern dann auch noch freien Waffenbesitz fordere, sei das ein Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates. Man erlebe eine neue AfD in Deutschland, so der CSU-Politiker. Er hält die AfD dem Bericht zufolge für gefährlicher als andere rechtskonservative Parteien wie beispielsweise die Republikaner.



Zugleich wies Söder Kritik von NRW-Ministerpräsident Laschet, CDU, an Bundesinnenminister Seehofer, CSU, zurück. Laschet hatte Seehofers Aussage, die Migrationsfrage sei die Mutter aller Probleme, wörtlich als "Saddam Hussein-Sprache" bezeichnet. Söder nannte dies nun einen unpassenden Vergleich. Es sei kein Beitrag dazu, dass CDU und CSU geschlossen zusammen arbeiteten.