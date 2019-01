Die Bundesregierung ist offenbar nach wie vor im Besitz von Kunstwerken, bei denen es sich um Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus handeln könnte.

Nach einer Anfrage der "Bild"-Zeitung gab das Finanzministerium die Zahl mit 2.500 an. Ein großer Teil dieser Kunstwerke befindet sich demnach in Museen, einige werden aber auch in Bundesbehörden oder im Kunst-Depot in Berlin-Weißensee aufbewahrt.



Mit der sogenannten "Washingtoner Erklärung" hatte sich der Bund vor 20 Jahren dazu verpflichtet, die rechtmäßigen Eigentümer der geraubten Kunst ausfindig zu machen und die Werke ihnen oder ihren Erben zurückzugeben. Dies sei bisher aber bei nur 54 Gemälden und anderen Kunstgegenständen gelungen.