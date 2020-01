Der Bund der Steuerzahler fordert einem Zeitungsbericht zufolge, das Wahlrecht zu ändern, damit der Bundestag künftig kleiner wird.

Verbandspräsident Holznagel kritisierte in der "Bild"-Zeitung, das Wahlrecht sei zu kompliziert. Überhang- und Ausgleichsmandaten führten dazu, dass der Bundestag ausufere. Künftig sollten seiner Ansicht nach nur noch 500 statt wie aktuell 709 Abgeordnete im Parlament sitzen. Holznagel betonte, mit Ausgaben von mehr als einer Milliarde Euro sei der Bundestag in diesem Jahr so teuer wie nie zuvor. Jedes einzelne Mandat erzeuge unmittelbare Kosten von mehr als 750.000 Euro jährlich. Hinzu kämen die Kosten für Verwaltung, Liegenschaften und Beamte.



Auch Bundestagspräsident Schäuble hatte vor kurzem eine rasche Einigung auf eine Wahlrechtsreform angemahnt.