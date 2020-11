Um seine Mitarbeiter vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen, will der Bund ihnen offenbar einen leeren Nachbarplatz bei Bahnreisen finanzieren.

Das schreibt das Bundesinnenministerium einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge den Obersten Bundesbehörden. Für Bahnfahrten könne ein zusätzlicher Nachbarplatz gebucht werden, heißt es demnach in dem Schreiben. Dies solle im Sinne des Infektionsschutzes einen größeren Abstand zu den Mitreisenden gewährleisten. Das soll zunächst befristet bis Ende März gelten.



Die Bahn und der Bund als deren Eigentümer lehnen einen garantierten Mindestabstand in den Fernzügen für alle Passagiere ab. Die Begründung: es gebe keinen Nachweis über eine besondere Ansteckungsgefahr in Zügen.



Kritik daran kommt aus der Opposition. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Gelbhaar, hält es für fraglich, warum der Bund nur für seine Mitarbeiter einen Mindestabstand in Zügen garantiere. Der FDP-Politiker Jung sprach von einer "skurrilen Entwicklung". Seiner Ansicht nach wäre eine Reservierungspflicht richtig.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.