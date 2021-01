Die Bundesländer plädieren nach einem Medienbericht für eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus. Darauf hätten sich die Chefs der Staatskanzleien am Nachmittag in einer Schaltkonferenz verständigt, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf Teilnehmer.

Nicht einig hingegen seien sie darüber gewesen, ob dies zunächst für zwei oder drei weitere Wochen gelten solle. Auch bei Schulen und Kindergärten seien die Meinungen auseinandergegangen. Stark betroffene Länder wollten sie weiter geschlossen halten. Die anderen überlegten, Kindergärten und Schulen bis zur siebten Klasse ab dem 11. Januar wieder zu öffnen. In höheren Klassen solle es dann Wechsel- oder Distanzunterricht geben.

Spahn gegen Öffnung von Schulen

Derweil sprach sich Bundesgesundheitsminister Spahn gegen Öffnungen aus. Dies sei für Schüler und Eltern zwar schwierig, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender RTL. Aber auch hier sollte nicht zu früh gelockert werden, bevor man in einigen Wochen "schon wieder vor möglichen schwierigen Fragen" stehe.



Der jetzige Lockdown soll zunächst bis zum 10. Januar dauern. Bund und Länder wollen am kommenden Dienstag beraten, wie es danach weitergehen soll. Die Forderungen, die strengen Auflagen fortzusetzen, waren in den vergangenen Tagen immer lauter geworden - in der Politik ebenso wie in der Wirtschaft und bei Ärztevertretern.

Ministerin Reimann: Zahlen lassen keine Lockerungen zu

So sagte etwa auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Reimann im Deutschlandfunk, das Infektionsgeschehen lasse keine Lockerungen zu. Im Lichte der aktuellen Zahlen müsse man gegebenenfalls auch andere Maßnahmen wählen. Sie schloss Ausgangsbeschränkungen nicht aus. Man wolle das aber vermeiden und setze auf die Einsicht der Bürger.



Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Gesundheitssystem brauche dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zu erreichen sei.



Der SPD-Politiker Lauterbach hält den Lockdown in Deutschland für geboten, bis die Inzidenzzahl auf 25 gesunken ist. Lauterbach schrieb auf Twitter, der jetzige Zielwert von 50 sei zu hoch, um die neue Variante des Coronavirus abzuwehren, die sich zurzeit vor allem in England ausbreitet. Auch der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Janssens, plädiert dafür, bis zu einem Inzidenzwert von unter 25 keine Lockerungen in Aussicht zu stellen.

DIW-Präsident Fratzscher: Begrenzung der zweiten Welle oberste Priorität auch für Wirtschaft

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, meinte, auch für die Wirtschaft müsse es oberste Priorität haben, dass die zweite Infektionswelle möglichst schnell begrenzt werde. Deshalb sei es richtig, den Lockdown zu verlängern, sagte Fratzscher der "Augsburger Allgemeinen". Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Genth, rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen. Er fürchte, dass die Geschäfte am 10. Januar noch nicht wieder öffnen dürften, sagte Genth der Deutschen Presse-Agentur.

