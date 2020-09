Die Bundesregierung will Wien angesichts der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen zum Risikogebiet erklären.

Dies solle am Nachmittag geschehen, heißt es in einem Bericht der österreichischen Zeitung "Der Standard". Grund für die Maßnahme sei, dass die Zahl der Neuinfektionen in Wien seit dem 5. September bei deutlich über 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liege. Mit der Einstufung würden für Besucher der österreichischen Hauptstadt künftig verschärfte Quarantäne-Vorschriften in Deutschland nach der Rückkehr gelten.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.