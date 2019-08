Bundestagsabgeordnete haben nach einem Medienbericht im vergangenen Jahr größere Strecken mit dem Flugzeug zurückgelegt als 2017.

Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf die Bundestagsverwaltung melden, flogen die Parlamentarier im Rahmen ihrer Tätigkeit insgesamt 14,6 Millionen Kilometer. Im Jahr zuvor waren es knapp zwölf Millionen Kilometer. Nach Berechnungen von Umweltschützern wurden dabei 2018 insgesamt 4.000 Tonnen klimaschädigendes Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Nicht erfasst ist in der Statistik, wie viele der Flüge in den jeweiligen Wahlkreis der Abgeordneten führten.



Zur Tätigkeit von Bundestagsabgeordneten gehört es, sich auch im Ausland über Ideen und Entwicklungen in ihren Fachbereichen zu informieren. Beispielsweise besuchten Mitglieder des Verteidigungsausschusses 2018 Bundeswehrsoldaten im Kosovo.