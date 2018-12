Die Bundeswehr will sich Zeitungsberichten zufolge öffnen für EU-Bürger.

Generalinspekteur Zorn sagte der Funke-Mediengruppe, die Anwerbung von EU-Bürgern sei eine Option. Dabei geht es Zorn zufolge vor allem um Fachtätigkeiten wie beispielsweise im medizischen oder IT-Bereich. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse sich die Bundeswehr um passenden Nachwuchs bemühen und in alle Richtungen blicken, so Zorn. Deutschland hat dem Bericht zufolge bereits Kontakt zu EU-Partnern aufgenommen, um mögliche Kandidaten zu rekrutieren.



Auch der Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Bartels, unterstützt dieses Vorgehen. Die Bundeswehr habe bereits jetzt viele Soldaten mit Migrationshintergrund oder doppelter Staatsbürgerschaft.