Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt nach Zeitungsinformationen gegen den früheren VW-Vorstandschef Winterkorn wegen des Verdachts auf Steuerstraftaten.

Dabei gehe es unter anderem um Überweisungen in den vergangenen beiden Jahren von insgesamt rund zehn Millionen Euro auf Schweizer Konten, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Verweis auf Ermittlungsakten. Es bestehe der Verdacht, dass fällige Steuern nicht bezahlt worden seien. Winterkorns Anwalt wies die Vorwürfe zurück.



In einem Vermerk habe die Staatsanwaltschaft dem Bericht zufolge festgehalten, dass Winterkorn vermutlich Vermögenswerte verschoben habe, um sich einen "Notgroschen" zu sichern. Die Ermittler vermuten demnach einen Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei Volkswagen. Angesichts der Affäre drohen Winterkorn hohe Schadensersatzansprüche von VW, sollten ihm Pflichtverletzungen nachgewiesen werden.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.