Politiker, Patientenschützer und Krankenkassen fordern, das Geschäft mit Intensivpatienten, die dauerhaft außerhalb von Krankenhäusern gepflegt werden, stärker zu kontrollieren.

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach verlangte, dass es künftig unangemeldete Kontrollbesuche bei Pflegediensten geben müsse. Es handele sich um einen hochsensiblen Bereich, in dem es problematische Anreize gebe, sagte Lauterbach "Welt"-Online. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, bezweifelte ebenfalls, dass derzeitige Kontrollmöglichkeiten in der sogenannten außerklinischen Intensivpflege ausreichten. Die Branche sei ein undurchsichtiger Dschungel, betonte Brysch. Sie finde hinter verschlossenen Türen statt und sei zudem sehr lukrativ. Das rufe auch unseriöse Anbieter und Kriminelle auf den Plan. Der Forderung nach mehr Kontrollen schloss sich auch der AOK-Chef Litsch an. Künftig sollten die Prüfer vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung bei regelmäßigen Kontrollbesuchen auch relevante Kriterien zum Thema Patientenschutz beurteilen dürfen.