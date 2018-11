Bundesfinanzminister Scholz legt ein neues Konzept für die Grundsteuer-Berechnung vor.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung will der SPD-Politiker die Grundsteuer künftig für jede Wohnung individuell erheben. Dieses Modell soll dem Bericht zufolge die derzeitige Berechnung der Steuer je Immobilie ablösen. Grundlage sollen demnach Fläche und Alter des Gebäudes sowie die Höhe der Miete sein. Dadurch würden Wohnungen mit hoher Miete eine steigende Steuerbelastung nach sich ziehen. Zahlreiche Vermieter legen die Grundsteuer auf die Mieter um, wodurch vor allem in Großstädten das Wohnen noch teurer werden könnte.



Die Grundsteuer-Erhebung in der bisherigen Form war Anfang des Jahres vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verworfen worden, mit der Begründung, die Berechnungsgrundlage sei verfassungswidrig und völlig überholt. Das Gericht hatte eine Neuregelung bis spätestens 2019 verlangt.