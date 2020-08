Die Bundesregierung lässt morgen das staatliche Internetportal für Gesundheitsinformationen freischalten.

Ab dem 1. September soll es in einem ersten Schritt Informationen zu den häufigsten 200 Krankheitsbildern verbreiten. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte in der "Stuttgarter Zeitung" und in den "Stuttgarter Nachrichten" an, das Portal werde ständig mit Informationen zu den Themen Pflege, Patientenrechte und gesundes Leben erweitert. Die Seite solle eine zentrale Anlaufstelle für die Suche nach Gesundheitsinfos werden und sie beispielsweise mit Bildern, Grafiken und Erklärvideos darstellen.



Das "nationale Gesundheitsportal" ist ab morgen über www.gesund.bund.de erreichbar und wird auch Informationen über das Coronavirus liefern. Der CDU-Politiker Spahn sieht darin einen zentralen Baustein, um Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu begegnen.