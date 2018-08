Der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg sieht eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen in Deutschland kritisch.

Der CSU-Politiker hatte das Aussetzen der Wehrpflicht in Deutschland zum 1. Juli 2011 mit auf den Weg gebracht. Vor allem die CDU diskutiert derzeit darüber, sie wieder einzuführen - oder eine Dienstpflicht ins Leben zu rufen, die auch soziale Bereiche umfassen könnte.



Guttenberg sagte der "Bild"-Zeitung, das Grundgesetz sehe, Zitat, einen "solch verpflichtenden, also erzwungenen Arbeitseinsatz" nicht vor. Zudem zögen die notwendigen Mittel für bis zu 700.000 junge Menschen pro Jahr erhebliche Einschnitte in anderen Bereichen nach sich.