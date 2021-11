Ärzte werden offenbar immer häufiger von Impfgegnern attackiert.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet unter Berufung auf Ärzteverbände, die Angriffe reichten von verleumderischen Bewertungen im Internet über Beschimpfungen per Telefon und E-Mail bis hin zu Morddrohungen. Als Grund werde bisweilen genannt, dass die betroffenen Ärzte gegen das Coronavirus impfen.

"Hysterisierung der Gesellschaft"

Attacken wie die gegenwärtigen seien vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. "Das macht etwas mit einem". Er sehe die Entwicklung als Teil einer "Hysterisierung der Gesellschaft", unter der nun das medizinische Personal in den Praxen leide. Auch der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, beklagte, dass gerade impfkritische Menschen Arztpraxen zunehmend als "Instrument der Politik" wahrnähmen.

Relevantes Risiko

Das Bundeskriminalamt (BKA) schätzt "Impfgegner oder Corona-Leugner" laut dem Zeitungsbericht als ein "relevantes Risiko" im Zusammenhang mit Angriffen auf Impfzentren oder Arztpraxen ein. Für das dort tätige Personal besteht die Gefahr, zumindest verbalen Anfeindungen bis hin zu Straftaten wie etwa Körperverletzung ausgesetzt zu sein, teilte das BKA der Zeitung mit.



Der Präsident der Ärztekammer Berlin, Peter Bobbert, sagte, ihn erreichten sehr viele Nachrichten von Ärzten, die um Hilfe bäten, weil sie Drohbriefe erhielten oder ihre Adressen in Sozialen Netzwerken gepostet würden, zusammen mit Ankündigungen wie "Wir kriegen dich". Er rate dann zur Anzeige, so Bobbert. Er fürchte aber, dass weit mehr Ärzte betroffen sind, als sich bei ihm melden. Auch der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, sprach von einer "deutlichen Zunahme" von Aggressivität, was ihn sehr beunruhige. Er selbst habe ebenfalls schon Nachrichten bekommen, man werde ihn anzeigen "bis hin zum Europäischen Gerichtshof".

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.