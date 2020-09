Die Europäische Union wird nach Informationen der Zeitung "Die Welt" voraussichtlich keine Sanktionen gegen den belarussischen Staatschef Lukaschenko verhängen.

Vor allem Deutschland, Frankreich und Italien seien dagegen, Lukaschenko auf die Sanktionsliste zu setzen, berichtet das Blatt unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten. Es werde argumentiert, dass die Gesprächskanäle zu dem Machthaber offen gehalten werden sollten. Eine formale Abstimmung innerhalb der EU habe es dazu aber noch nicht gegeben. Dem Bericht zufolge zeichnet sich ab, dass die Vermögen von etwa 16 bis 19 Personen in der EU eingefroren werden und diese nicht mehr in die Mitgliedsländer einreisen dürfen. Die baltischen Staaten hatten bereits am Montag Einreiseverbote gegen Lukaschenko und 29 weitere belarussische Regierungsvertreter verhängt.



In Belarus gibt es seit Wochen Demonstrationen gegen Lukaschenko. Die Opposition erkennt das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl nicht an, wonach der Staatschef mit rund 80 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wurde. Sie hält die Wahl für gefälscht.