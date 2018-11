Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission soll einem Zeitungsbericht zufolge noch bis Januar 2019 im Amt bleiben. Mit der Entscheidung reagiere Bundeskanzlerin Merkel auf die Kritik ostdeutscher Ministerpräsidenten an der Arbeit der Kommission, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Mitglieder der Kommission.

Eigentlich wollte das Gremium aus Fachleuten und Politikern bereits in der kommenden Woche einen Plan zum Ausstieg aus der Kohle vorlegen. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen - Woidke, Haseloff und Kretschmer - erklärten in einem gemeinsamen Schreiben, die Kommission vernachlässige beim Kohleausstieg entscheidende Aspekte des damit verbundenen Strukturwandels in den drei Bundesländern. So gebe es bislang keine Vorschläge, wie neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.



Der Strukturwandel infolge des Braunkohleausstiegs ist Thema einer Regierungserklärung, die Ministerpräsident Haseloff morgen im Magdeburger Landtag abgeben wird.