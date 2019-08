Ärzte verschreiben Heilbehandlungen wie Krankengymnastik oder Ergotherapie in verschiedenen Regionen unterschiedlich häufig.

Das ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. So erhalten beispielsweise gesetzlich Versicherte in Brandenburg deutlich seltener ein Rezept auf Krankengymnastik als in Rheinland-Pfalz. Die Regierung hat keine Erklärung für die Unterschiede.



Der Linken-Gesundheitspolitiker Kessler forderte Gesundheitsminister Spahn von der CDU auf, eine Studie über den Versorgungsbedarf auszuschreiben.