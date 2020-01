Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen lokale Amts- und Mandatsträger in Deutschland ist in mehreren Bundesländern gestiegen.

Das meldet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf vorläufige Daten der Landesinnenministerien. Den stärksten Anstieg gab es in Thüringen und Sachsen. Dort wurden 2019 ungefähr doppelt so viele Taten gegen Amts- und Mandatsträger gemeldet wie im Jahr davor. In Thüringen waren es 101, in Sachsen 197.



In Niedersachsen wurden 167 Übergriffe polizeilich erfasst - das sind 59 mehr als 2018. In Baden-Württemberg erhöhte sich die Zahl von 81 auf 104 und in Rheinland-Pfalz von 25 auf 44.



Weniger Angriffe als zuvor wurden aus Bayern gemeldet.