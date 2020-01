Von 2021 an soll es nach einem Medienbericht drei weitere Bundesliga-Übertragungen im frei zu empfangenden Fernsehen geben.

Die beiden Relegationsspiele zwischen 1. und 2. Liga sowie der Zweitliga-Auftakt werden der "Bild"-Zeitung zufolge in der nächsten Rechteperiode nicht mehr für so genannte Pay-TV-Anbieter ausgeschrieben. - Die Deutsche Fußball Liga will das Bieterverfahren für die Saison 2021/22 zu Beginn dieses Jahres starten.