Nordkorea baut einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise neue Interkontinentalraketen, die auch das Festland der Vereinigten Staaten erreichen könnten.

US-Geheimdienste hätten auf Satellitenfotos Anzeichen dafür gesehen, dass im Forschungszentrum Sanumdong nahe der Hauptstadt Pjöngjang an mindestens einem solchen Flugkörper gearbeitet werde, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf Regierungsbeamte.



In der vergangenen Woche hatte US-Außenminister Pompeo im Außenausschuss des US-Senats erklärt, dass Nordkorea weiterhin spaltbares Material für Atombomben produziere. Dennoch seien Fortschritte in den Gesprächen der US-Regierung mit der Führung in Pjöngjang zu erkennen. Beim Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump im Juni hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zugesagt, an einer Denuklearisierung zu arbeiten. Konkrete Zusagen machte er aber nicht.

