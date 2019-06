Das Bundesverkehrsministerium geht Zeitungsinformationen zufolge dem Verdacht nach, dass der Betreiber des geplanten Pkw-Mautsystems einen Betrugsversuch unternommen hat.

Die Betreibergesellschaft Autoticket habe noch nach der Kündigung des Auftrags Unteraufträge in dreistelliger Millionenhöhe vergeben, berichtet die "Bild am Sonntag". Darin sähen Juristen des Ministeriums eine vorsätzliche Schädigung des Auftraggebers. Ein Sprecher der Betreibergesellschaft wies die Vorwürfe zurück.



Der Europäische Gerichtshof hatte die Maut vor gut eineinhalb Wochen gestoppt. Am selben Tag kündigte die Bundesregierung den Vertrag mit dem Betreiber.