Die Bundesregierung rechnet offenbar auf Grund der Corona-Krise mit einem Wirtschaftseinbruch von fünf Prozent in diesem Jahr.

Wie die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtete, geht Finanzminister Scholz in seinen Berechnungen für den Nachtragshaushalt laut Regierungskreisen von einem Minus in dieser Höhe aus. Das führe zu Mindereinnahmen im diesjährigen Etat von 33,5 Milliarden Euro. Scholz plant einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro.