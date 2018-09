Bundesverkehrsminister Scheuer strebt einem Medienbericht zufolge an, dass Halter bestimmter Diesel-Fahrzeuge eine Nachrüstung mitbezahlen.

Das "Handelsblatt" berichtet, der CSU-Politiker habe bei dem Treffen mit den Vorstandsvorsitzenden von BMW, Daimler und Volkswagen am Sonntag zudem vorgeschlagen, dass nur solche Diesel-Fahrzeuge umgerüstet werden sollten, bei denen der nachträgliche Einbau von Stickoxidfiltern technisch sinnvoll sei. Dies würde demnach vor allem die Dienstwagenflotten mit den Modellen VW Passat, BMW 3er und Mercedes C-Klasse betreffen. Für alle anderen Modelle solle die Industrie Umtauschprämien ausloben. Dies beträfe rund 1,2 Millionen Fahrzeuge.



Die Bundesregierung will in der kommenden Woche eine Entscheidung über den Kurs in der Dieselkrise treffen. Die SPD plädiert für Hardware-Nachrüstungen, die Union ist bisher skeptisch.