Die französische Großbank Société Générale plant nach einem Medienbericht weltweit den Abbau von 1500 Arbeitsplätzen.

Allein in Frankreich sei die Streichung von rund 700 Stellen in der Investment- und Firmenkundensparte vorgesehen, berichtete die Zeitung "Le Figaro". Derzeit prüfe

die Bank zwei Szenarien, in beiden seien jedoch die Stellenstreichungen enthalten. Die Société Générale erklärte lediglich, es gebe Gespräche mit den Gewerkschaften. Nach Abschluss der laufenden Prüfungen würden die Arbeitnehmervertreter informiert.