Bundesgesundheitsminister Spahn erhält für eine Studie zu den seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen fünf Millionen Euro extra aus dem Bundeshaushalt.

Laut "Bild am Sonntag" hat das Kabinett hierfür in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jeweils 1,25 Millionen Euro zusätzlich eingestellt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Post erklärte, es sei ein Skandal, für solchen Unsinn Millionen auszugeben. Die Grünen-Politikerin Schauws übte ebenfalls Kritik. Die Forderung nach der Studie belege, wie sehr die Union Frauen die Eigenmächtigkeit und Selbstbestimmung abspreche.



Am Mittwoch hatte die Bundesregierung die Lockerung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche auf den Weg gebracht.