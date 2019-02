Schwerstkranke haben derzeit keine Chance, an tödlich wirkende Medikamente zu kommen, obwohl das Bundesverwaltungsgericht geurteilt hat, dies in Ausnahmefällen zu ermöglichen.

Laut einem Bericht des "Tagesspiegels" hat Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, entsprechende Maßnahmen des zuständigen Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn unterbunden. Die Zeitung beruft sich auf ihr vorliegende Unterlagen des Ministeriums. Demnach hat Spahn eine Sperre ohne Einzelfallprüfung verfügt. Nach Angaben des Bundesamtes sind 93 von insgesamt 123 vorliegenden Anträgen auf ein Sterbemedikament abgelehnt worden. Einen positiven Bescheid habe es in keinem Fall gegeben. 22 suizidwillige Antragsteller seien in der Wartezeit verstorben.



Die Gesundheitspolitikerin Helling-Plahr vor der FDP sprach von einer "rechtswidrigen Hinhaltetaktik".