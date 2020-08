Gesundheitsminister Spahn soll sich dafür ausgesprochen haben, Karneval 2020/2021 komplett ausfallen zu lassen.

Die "Rheinische Post" beruft sich auf Teilnehmer einer Telefonkonferenz des Bundestags-Gesundheitsausschusses mit dem Minister. Spahn (CDU) habe gesagt, er komme aus einer Karnevalshochburg. Daher wisse er, wie wichtig der Brauch für viele Millionen Deutsche sei. In diesem Winter, mitten in der Pandemie, könne er sich Karneval aber schlicht nicht vorstellen, auch wenn dies bitter sei.



In den verschiedenen Regionen, in denen Karneval, Fasching oder Fastnacht eine große Rolle spielen, wird seit Wochen über mögliche Absagen kontrovers diskutiert. Dabei geht es um die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen genauso wie um die Straßenumzüge.



Die größte brasilianische Stadt, São Paulo, hat ihre Karnevalsfeiern im kommenden Jahr bereits auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Behörden in Rio de Janeiro denken über einen ähnlichen Schritt nach.

