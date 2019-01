Die Sozialdemokraten im Bundestag wollen entschiedener gegen Kinderarmut vorgehen und planen deshalb eine eigenständige Grundsicherung.

Das geht laut "Süddeutscher Zeitung" aus einem Beschlusspapier für die heute in Berlin beginnende zweitägige Klausurtagung der Bundestagsfraktion hervor. Ziel sei es, Kinder aus dem Hartz-IV-System herauszunehmen und bestehende Sozialleistungen sowie steuerliche Förderungen für Familien zu bündeln.



Der von der Bundesregierung verabschiedete Gesetzentwurf zur Stärkung von einkommensschwachen Familien stößt auf Kritik. Der familienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Aggelidis, bemängelte die Bürokratie. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es werde nur ein Teil der von Armut betroffenen Kinder ins Visier genommen. Der Paritätische Gesamtverband und der Kinderschutzbund erklärten, viele Kinder würden auch in Zukunft durch den Rost fallen und weiter in Armut leben.