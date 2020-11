Der Vizechef der Terrororganisation Al-Kaida, Masri, ist einem Zeitungsbericht zufolge bereits im August im Iran getötet worden.

Er sei von zwei Männern des israelischen Geheimdienstes in Teheran erschossen worden, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Agenten seien im Auftrag der USA aktiv geworden. Masri, auch bekannt als Abdullah Ahmed Abdullah, war der Stellvertreter des Al-Kaida-Anführers al-Sawahiri und galt als sein möglicher Nachfolger. Er soll an den Anschlägen auf zwei US-Botschaften in Afrika im Jahr 1998 beteiligt gewesen sein.

