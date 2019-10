Die Zahl der Flüchtlinge, die in diesem Jahr über die Türkei in die EU gekommen sind, hat sich in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres deutlich erhöht.

Sie liege derzeit bei rund 46.550, berichtet die Zeitung "Welt am Sonntag" unter Berufung auf einen internen Bericht der Europäischen Kommission. Dies bedeute einen Anstieg um 23 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Großteil der Migranten sei nach Griechenland geflohen.