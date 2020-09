Bundesaußenminister Maas hat US-Präsident Trump - Zitat - "Ruchlosigkeit" im derzeitigen Wahlkampf vorgeworfen.

Maas kritisierte insbesondere den Aufruf Trumps zur doppelten Stimmabgabe und dessen Kritik an der Briefwahl. Der SPD-Politiker sagte "Bild am Sonntag", es sei verstörend, dass ein amerikanischer Präsident glaube, so etwas nötig zu haben. Er setze auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand der Amerikaner. Dann werde der ruchlose Versuch scheitern, Zweifel an der Gültigkeit der Wahl zu säen, um später womöglich eine Wahlniederlage nicht zu akzeptieren.



Trump hatte Briefwählern kürzlich den Versuch empfohlen, noch einmal im Wahllokal abzustimmen. Nur wenn ihnen dies verweigert werde, könnten sie sicher sein, dass ihre Briefwahl-Stimme registriert worden sei. Trump behauptet seit langem, dass die Stimmabgabe per Brief besonders betrugsanfällig sei. Belege für diese These liefert er nicht. Eine doppelte Stimmabgabe ist in den USA verboten.