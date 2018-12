Der ehemalige SPD-Vorsitzende Schulz hat dafür geworben, dass der nächste SPD-Kanzlerkandidat von der Parteibasis in einer Urwahl bestimmt wird.

Schulz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es werde seiner Ansicht nach spannend, wenn Personen mit ihren Programmvorstellungen im Wettbewerb anträten. Deshalb solle die SPD spätestens zur nächsten Bundestagswahl in einer Urwahl den Spitzenkandidaten bestimmen. Der Auswahlprozess um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel an der CDU-Spitze sei ein gelungenes Beispiel. Die CDU sei einen sichtbar neuen Weg gegangen. Sorgen um mögliche negative Effekte eines solchen Entscheides mache er sich nicht, sagte der frühere Präsident des Europaparlaments. Schon die Mitgliedervoten zu einer möglichen Regierungsbeteiligung hätten der SPD gut getan, so Schulz.