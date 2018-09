Journalisten müssen nach den Worten des Verlegerverbandspräsidenten Döpfner bei ihrer Arbeit besser geschützt werden.

Er erwarte von der Polizei auch unter dem größten Stress und Druck im Einsatz, dass Reporter und Journalisten bei der Recherche nicht aufgehalten würden, sagte Döpfner bei seiner Eröffnungsrede zum "Zeitungskongress 2018" in Berlin. Er verwies auf die Angriffe auf Journalisten bei der Demonstration am 1. September in Chemnitz, die geschlagen, getreten, bespuckt und gestoßen worden seien.



Döpfner, der auch Vorstandschef des Springer-Verlags ist, kritisierte zugleich die Berichterstattung über die Vorfälle in Chemnitz und Köthen. Kundgebungen zorniger Bürger und geifernder Neonazis hätten mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen als die Gewalttaten, die ihnen vorangingen: "Ich glaube, dass diese unterschiedlichen Gewichtungen für viele Menschen unverständlich sind".



Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Döpfner im vergangenen Jahr geäußert hatte, wiederholte er dieses Mal nicht. Damals hatte er von einer "gebührenfinanzierten Staatspresse" gesprochen. Inzwischen, so meint er, sei ein "gemeinsamer Geist mit ARD, ZDF und Deutschlandradio" entstanden. "Ich bin zuversichtlich, dass es zukünftig deutlich weniger Eingriffe der Rundfunkanstalten in die Märkte der Presse geben wird und sich stattdessen mehr Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten auftun", erklärte Döpfner.



Beim "Zeitungskongress 2018" diskutieren Vertreter der Branche über aktuelle Trends. An dem jährlich stattfindenden Treffen nehmen mehr als 400 Gäste teil.