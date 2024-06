Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Heute früh und am Vormittag zeitweise Regen und vereinzelt Gewitter. Im Tagesverlauf von Westen Auflockerungen und meist trocken, lediglich an den Alpen und in deren Vorland regnerisch. Höchstwerte 17 bis 23 Grad.

Am morgigen Sonntag im Süden und Osten heiter bis wolkig und trocken, nur an den Alpen und über dem Bergland geringe Schauerneigung. Höchsttemperaturen 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Westen gebietsweise Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen. Im Süden und Osten neben Wolkenfeldern länger Sonnenschein. Erwärmung auf 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.