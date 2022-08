Olympia-Attentat-Gedenken

Die sterblichen Ãberreste der Opfer des arabischen Terroranschlags vom 05.09.1972 auf die israelische Olympia-Mannschaft wurden in der Münchner Synagoge aufgebahrt. (picture-alliance / dpa / dpa)

Levy nannte die Diskussion um Entschädigungen für die Hinterbliebenen kontraproduktiv. "Niemand und kein Geld der Welt kann die Getöteten wieder zum Leben erwecken", erklärte der 80-Jährige wörtlich. Es sei wichtiger denn je, der Ermordeten würdevoll zu gedenken und der Welt damit zu zeigen, dass so etwas nie wieder geschehen dürfe. Mit Blick auf das geplante Treffen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Opferfamilien in Israel, meinte Levy, er hoffe, dass Steinmeier sie umstimmen könne.

Die Bundesregierung hatte den Angehörigen vor einigen Wochen ein neues Entschädigungsangebot gemacht. Es sieht eine Summe in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro vor - abzüglich der 4,6 Millionen Euro, die die damalige Bundesregierung, der Freistaat Bayern und die Stadt München bereits 2002 gezahlt hatten. Die Angehörigen erachten das als zu wenig und hatten ihre Teilnahme am offiziellen Gedenkakt am 5. September in München abgesagt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland äußerte zuletzt die Hoffnung auf eine rasche Einigung im Streit um Entschädigungen. Zentralrats-Präsident Josef Schuster betonte, er begrüße, dass die Verhandlungen fortgeführt werden sollten.

Bei dem Attentat palästinensischer Terroristen waren im September 1972 in München elf israelische Sportler und Betreuer sowie ein deutscher Polizist ums Leben gekommen.

