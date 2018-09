Zeman in Deutschland

Tschechien will sich den in Polen lauter werdenden Forderungen nach deutschen Kriegsentschädigungen nicht anschließen.

Er wolle diese Debatte nicht wieder eröffnen, sagte Präsident Zeman zum Abschluss seines dreitägigen Deutschland-Besuchs der Agentur CTK. Beim Treffen mit Bundespräsident Steinmeier in Berlin habe er sich dafür ausgesprochen, die Geschichte den Historikern zu überlassen. - In Polen hat die nationalkonservative Regierungspartei PiS einen Parlamentsausschuss eingesetzt, der Reparationsforderungen in dreistelliger Milliardenhöhe prüfen soll.